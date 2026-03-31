Servizio Civile al Centro Famiglie IRIS: mancano pochi giorni

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per la presentazione delle candidature al Servizio Civile Universale. Il Consorzio I.R.I.S., in collaborazione con la Città Metropolitana di Torino, è alla ricerca di due operatori volontari da inserire nel progetto “Ecosistemi di sostegno e inclusione” presso il Centro per le Famiglie di Biella.

I giovani selezionati affiancheranno gli operatori nell’accoglienza e nell’orientamento dei cittadini che si rivolgono al Consultorio ASL BI o ai servizi del Centro per le Famiglie. Saranno inoltre coinvolti nella gestione delle campagne di comunicazione e nella realizzazione di iniziative dedicate alle famiglie sul territorio. L’esperienza avrà una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni. È prevista un’indennità mensile di 519,47 euro, corrisposta direttamente dal Ministero.

Per accedere è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), utilizzando SPID oppure Carta d’Identità Elettronica. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata all’8 aprile 2026, alle ore 14.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 3357875519 oppure 3336142527, anche via WhatsApp, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 14, oppure scrivere all’indirizzo mail serviziominorifamiglie@consorzioiris.net.