Brusnengo: Incidente tra due vetture, ferite lievi per tre persone

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Brusnengo, dove intorno alle 16 si è verificato uno scontro tra due vetture.

Alla guida dei mezzi coinvolti c’erano una giovane donna, classe 1999 residente a Gattinara, e una donna del 1954, residente a Biella. Nell’impatto è rimasto coinvolto anche un passeggero.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorsi sanitari, che hanno provveduto a trasportare tutti i coinvolti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Restano da chiarire le cause dell’incidente.