Furto a Vigliano, bottino di soli 200 euro, cresce la preoccupazione tra i residenti

Nuovo episodio di microcriminalità a Vigliano, dove nella giornata di ieri i ladri si sono introdotti nell’abitazione di una donna classe 1972, riuscendo a portare via un bottino di circa 200 euro in monete.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito all’interno dell’alloggio mettendo a soqquadro le stanze alla ricerca di denaro o oggetti di valore. Il colpo, tuttavia, avrebbe fruttato una somma esigua, a fronte di danni ben più rilevanti per la proprietaria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Oltre al danno economico, infatti, la vittima dovrà fare i conti anche con le conseguenze psicologiche di quanto accaduto e con le spese necessarie per il ripristino dell’abitazione.

Episodi come questo, caratterizzati da un bottino minimo ma da ingenti conseguenze per chi li subisce, alimentano la percezione di insicurezza tra i residenti, che si dicono sempre più preoccupati per intrusioni che colpiscono anche abitazioni comuni, lontane dall’idea di case di lusso o particolarmente “bersagliate”.

Resta il tema, tra la popolazione, della natura di questi furti e di chi possa essere responsabile di una serie di episodi che, pur con scarso valore economico sottratto, lasciano dietro di sé disagio e timore nelle comunità locali.