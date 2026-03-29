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COSTUME E SOCIETÀ | 29 marzo 2026, 08:30

Scuola: Vacanze di Pasqua, stop alle lezioni dal 2 al 7 aprile

Scuola: Vacanze di Pasqua, stop alle lezioni dal 2 al 7 aprile

Scuola: Vacanze di Pasqua, stop alle lezioni dal 2 al 7 aprile

In occasione delle festività della Pasqua, le attività didattiche nelle scuole resteranno sospese da giovedì 2 aprile fino a martedì 7 aprile compreso.

Si tratta di alcuni giorni di pausa previsti dal calendario scolastico, che consentiranno a studenti, docenti e famiglie di vivere il periodo pasquale tra momenti di riposo, impegni familiari e occasioni di festa. Un intervallo che segna anche una breve interruzione del percorso didattico primaverile, prima della ripresa delle lezioni.

Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente a partire dai giorni successivi, secondo quanto stabilito dai singoli istituti e dal calendario regionale.

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