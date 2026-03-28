Nicole Orlando sul piccolo schermo a "Tutto il bello che c'è" FOTO

Il 2 aprile Nicole Orlando tornerà protagonista sul piccolo schermo, confermando ancora una volta il forte interesse mediatico attorno alla sua storia sportiva e personale. L’atleta paralimpica biellese sarà infatti al centro di un servizio televisivo che andrà in onda alle 13,30 su "Tutto il bello che c'è", trasmesso su Rai 2.

Il servizio sarà interamente dedicato al docufilm “Niente di speciale” di Alessio di Cosimo, un progetto che racconta in modo autentico e profondo il percorso di Nicole Orlando, tra sfide, successi e quotidianità. Si tratta di un’occasione importante per il pubblico di conoscere più da vicino non solo l’atleta, ma anche la persona dietro i risultati sportivi.

In realtà, la Rai aveva già dato spazio al documentario in occasione della sua uscita, venerdì 6 marzo, nella giornata di inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, trasmettendo un primo servizio. Tuttavia, quello previsto per il 2 aprile si preannuncia più ampio e approfondito, offrendo maggiore visibilità al docufilm e alla storia che racconta.

Un nuovo appuntamento televisivo che conferma l’attenzione crescente verso storie di sport, inclusione e determinazione, di cui Nicole Orlando rappresenta un esempio significativo.