GialappaShow, c’è il biellese Max Tempia nella prima puntata con Jovanotti e i Neri per Caso FOTO

Lunedì 30 marzo, in prima serata su TV8, torna “GialappaShow”, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda ogni lunedì alle 21.30. E già dalla prima puntata si parlerà anche biellese.
Tra gli ospiti, infatti, ci sarà il musicista biellese Max Tempia, che accompagnerà all’organo Hammond B3 le esibizioni di Jovanotti e dei Neri per Caso.
Tempia, pianista della band di “Domenica In” su Rai 1, è anche un Hammondista riconosciuto a livello internazionale, grazie alla partecipazione a festival e rassegne dedicate a questo strumento.
Una prima puntata tutta da seguire, in cui Jovanotti affiancherà il Mago Forest.
Tra i nuovi personaggi del programma ci sarà Brenda Lodigiani, che interpreterà Bereguarda, una cantante un po’ naïf, sempre alle prese con sfortune sentimentali e con il sogno — ancora irrealizzato — del successo. Tornerà inoltre nei panni di Silvia Toffanin.
Valentina Barbieri vestirà invece i panni di Sabrina Ferilli, mentre Michela Giraud farà il suo ritorno al GialappaShow con una nuova serie, “A’ Vicepreside”, ambientata in una scuola serale frequentata da studenti particolarmente indisciplinati.