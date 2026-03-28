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Music Cafè | 28 marzo 2026, 06:50

GialappaShow, c’è il biellese Max Tempia nella prima puntata con Jovanotti e i Neri per Caso FOTO

Lunedì va in onda la prima puntata

GialappaShow, c’è il biellese Max Tempia nella prima puntata con Jovanotti e i Neri per Caso

GialappaShow, c’è il biellese Max Tempia nella prima puntata con Jovanotti e i Neri per Caso

Lunedì 30 marzo, in prima serata su TV8, torna “GialappaShow”, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda ogni lunedì alle 21.30. E già dalla prima puntata si parlerà anche biellese.

Tra gli ospiti, infatti, ci sarà il musicista biellese Max Tempia, che accompagnerà all’organo Hammond B3 le esibizioni di Jovanotti e dei Neri per Caso.

Tempia, pianista della band di “Domenica In” su Rai 1, è anche un Hammondista riconosciuto a livello internazionale, grazie alla partecipazione a festival e rassegne dedicate a questo strumento.

Una prima puntata tutta da seguire, in cui Jovanotti affiancherà il Mago Forest.

Tra i nuovi personaggi del programma ci sarà Brenda Lodigiani, che interpreterà Bereguarda, una cantante un po’ naïf, sempre alle prese con sfortune sentimentali e con il sogno — ancora irrealizzato — del successo. Tornerà inoltre nei panni di Silvia Toffanin.

Valentina Barbieri vestirà invece i panni di Sabrina Ferilli, mentre Michela Giraud farà il suo ritorno al GialappaShow con una nuova serie, “A’ Vicepreside”, ambientata in una scuola serale frequentata da studenti particolarmente indisciplinati.

GialappaShow, c’è il biellese Max Tempia nella prima puntata con Jovanotti e i Neri per Caso

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GialappaShow, c’è il biellese Max Tempia nella prima puntata con Jovanotti e i Neri per Caso

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s.zo.

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