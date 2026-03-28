Il digitale, la nuova competenza necessaria: a Città Studi nuovi percorsi per aggiornare gli occupati

Nel mondo del lavoro di oggi, la digitalizzazione non è più un tema “di tendenza”, ma una competenza ormai imprescindibile. L’evoluzione continua delle tecnologie, i cambiamenti dei processi aziendali e le dinamiche di mercato sempre più complesse rendono la formazione un’esigenza concreta, capace di incidere sia sulla competitività delle persone sia sull’innovazione delle imprese.

Per i professionisti significa restare rilevanti e spendibili; per le aziende vuol dire aumentare produttività e capacità di adattamento. È in questo contesto che Città Studi Biella attiva nuovi Corsi di Formazione Continua per lavoratori occupati, con percorsi aggiornati e focalizzati sulle competenze digitali più richieste, in particolare su AI, IT security e strategie di social media. I percorsi sono finanziati al 70% dalla Regione Piemonte, offrendo un’opportunità concreta per aziende e professionisti che desiderano investire nel proprio sviluppo professionale.

Le lezioni si svolgeranno in orario pre-serale per garantire la massima flessibilità, e al termine verrà rilasciato un attestato di validazione delle competenze, riconosciuto nel mondo del lavoro. I corsi proposti si concentrano su contenuti innovativi legati al digitale, progettati per accompagnare i partecipanti in un aggiornamento efficace e mirato. In particolare, è previsto “Aggiornamento Informatico – IT SECURITY”, un percorso finalizzato a fornire concetti e competenze fondamentali per comprendere e applicare in modo sicuro le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Al termine del percorso, i partecipanti potranno identificare e affrontare le principali minacce alla sicurezza informatica, utilizzare strumenti e procedure per la protezione dei propri dati e operare nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela dei dati.

Il corso è in attesa di approvazione e finanziamento da parte della Regione Piemonte. La durata è di 20 ore. Sul campo dell’IA è previsto il corso “Elementi di Intelligenza Artificiale”, attraverso lezioni teoriche e pratiche, il corso esplora i concetti fondamentali dell’IA e le sue potenzialità applicative nel contesto lavorativo. Verranno inoltre affrontate tematiche trasversali di rilievo, come la parità di genere, la non discriminazione, lo sviluppo sostenibile e la transizione digitale. Sempre sullo stesso argomento Città Studi propone il corso “Tecniche di Digital Marketing: Strategie, Dati e AI”, dedicato a chi vuole progettare, gestire e misurare l’impatto del marketing digitale nell’era dell’intelligenza artificiale. Il corso è rivolto a professionisti, imprenditori, consulenti e operatori del marketing e della comunicazione che desiderano approfondire le logiche strategiche e operative del digital marketing in ottica data-driven e AI-oriented.

Il percorso è indicato anche per chi ha già frequentato un corso base di social media o comunicazione digitale e vuole acquisire competenze più avanzate e trasversali. Anche questo corso è in attesa di approvazione e finanziamento da parte della Regione Piemonte La durata è di 50 ore. Completa l’offerta formativa il corso “Elementi base di social media marketing”, un percorso che fornisce gli strumenti per operare efficacemente nel marketing online, integrando il digitale con la comunicazione tradizionale. Rivolto a chi desidera utilizzare i social in modo professionale per scopi personali o imprenditoriali, il corso permette di conoscere i linguaggi dei principali canali (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok), creare contenuti efficaci, pianificare le pubblicazioni e monitorare le performance attraverso le metriche fondamentali. Il corso è in attesa di approvazione e finanziamento da parte della Regione Piemonte.

Per informazioni e iscrizioni, contattare Città Studi Biella al numero 015 8551111/34, scrivere a formazione@cittastudi.org, oppure visitare il sito www.cittastudi.org.