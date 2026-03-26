Crevacuore, i Carabinieri tra i cittadini per prevenire le truffe agli anziani

Ogni momento è quello giusto”, recitava un celebre spot pubblicitario degli anni ’80 di una nota marca di caffè. Un motto che si addice perfettamente alla missione quotidiana dell'Arma dei Carabinieri: non esiste infatti un orario o un luogo predefinito per stare vicini ai cittadini più vulnerabili.

Nella giornata di ieri, 25 marzo, il Comandante della Stazione di Crevacuore, Maresciallo Ordinario Fabio Rotolo, durante un servizio di pattuglia a piedi tra le vie del centro abitato, ha trasformato un normale controllo del territorio in un'importante occasione di prevenzione e sensibilizzazione. Incontrando alcuni anziani residenti nel comune, il Maresciallo ha intrattenuto con loro un colloquio informale e cordiale, consegnando i volantini informativi della campagna nazionale antitruffa.

Durante l'incontro, sono stati ribaditi i consigli fondamentali per non cadere nei raggiri più comuni:

· Diffidare delle apparenze: non aprire la porta a sconosciuti, anche se si presentano come tecnici di servizi pubblici o appartenenti alle Forze dell’Ordine senza un appuntamento prefissato.

· Nessun pagamento in contanti: ricordare che nessun ente pubblico o privato invia personale a domicilio per riscuotere pagamenti o verificare banconote.

· Il dubbio è una difesa: in caso di telefonate sospette riguardanti incidenti occorsi a parenti o richieste urgenti di denaro, troncare la comunicazione e chiamare immediatamente il 112.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di prossimità promosso dal Comando Provinciale, volto a rafforzare il legame di fiducia con la popolazione e a garantire una sicurezza che non sia solo repressione

dei reati, ma soprattutto prevenzione e presenza rassicurante. “La sicurezza passa attraverso la consapevolezza - spiegano dal Comando - Parlare con le persone, ascoltare le loro preoccupazioni e fornire strumenti pratici per difendersi è il nostro modo per dire che non sono mai soli.”