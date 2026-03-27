 / CRONACA

CRONACA | 27 marzo 2026, 11:20

Forti raffiche di vento a Strona, cade in strada sottotetto di una casa

Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale, amministrazione e personale del Comune.

Forti raffiche di vento a Strona, cade in strada sottotetto di una casa

Forti raffiche di vento a Strona, cade in strada sottotetto di una casa

Attimi di preoccupazione nel comune di Strona dove, nella giornata di ieri, 26 marzo, una parte del sottotetto di un’abitazione è finita sulla strada a causa delle intense raffiche di vento.

Sul posto è giunta in breve tempo l’amministrazione comunale che ha coordinato le operazioni di ripristino della sicurezza, assieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, impegnati nella rimozione del materiale. 

Ad assistere all'intervento diversi cittadini e residenti del centro paese. L’area è stata poi transennata dai tecnici del Comune.

News collegate:
 Alberi a terra in Valsessera, palo pericolante a Occhieppo: mattinata di interventi per i Vigili del Fuoco - 27-03-26 15:00
 Ancora piante a terra e un palo inclinato, Vigili del Fuoco in azione a Masserano - 26-03-26 19:00
 Forte vento sul Biellese, nuovi disagi: a terra piante a Miagliano e in Valsessera - 26-03-26 13:00
 Raffiche di vento nel Biellese, piante a terra nella notte: oltre 15 interventi dei Vigili del Fuoco  - 26-03-26 09:20

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore