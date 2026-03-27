Forti raffiche di vento a Strona, cade in strada sottotetto di una casa

Attimi di preoccupazione nel comune di Strona dove, nella giornata di ieri, 26 marzo, una parte del sottotetto di un’abitazione è finita sulla strada a causa delle intense raffiche di vento.

Sul posto è giunta in breve tempo l’amministrazione comunale che ha coordinato le operazioni di ripristino della sicurezza, assieme alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, impegnati nella rimozione del materiale.

Ad assistere all'intervento diversi cittadini e residenti del centro paese. L’area è stata poi transennata dai tecnici del Comune.