Ginnastica ritmica, Grace Giardina è d’argento ad Arcore FOTO

Lo scorso weekend si è disputata ad Arcore la Zona Tecnica 1 del campionato FGI Gold individuale allieve. In campo, a rappresentare la scuola di ginnastica ritmica di Tatiana Shpilevaya, due atlete: Grace Jacqueline Giardina nella categoria Allieve 1 (anno 2017) e Margot Christelle Giardina fra le Allieve 4 (anno 2014).

Ottimo il risultato di Grace che l’ha vista salire sul podio e conquistare una splendida medaglia d’argento frutto di un’eccellente performance al corpo libero e di una buona esibizione alla fune. Si è invece classificata ventinovesima Margot con routines a palla e clavette buone ma non eccellenti, necessarie per poter essere ammessa al nazionale in un contesto quantitativo e soprattutto qualitativo come quello della gara della sua categoria.

Hanno accompagnato le ginnaste in gara la DT Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk che commentano le prove delle loro assistite: “Grace ha fatto un corpo libero perfetto, mentre alla fune ha commesso un errore sul finale di esercizio che le ha impedito di vincere la gara. Ha però dimostrato di essere una ginnastina molto interessante e si è guadagnata l’ammissione alla finale nazionale di Chieti, riservata solo alle prime tre atlete, in cui potrà dimostrare tutte le sue capacità se saprà mantenere determinazione e concentrazione. Margot ha gareggiato in una categoria dove il livello tecnico è già particolarmente elevato. Si è difesa, ma è con noi solo da poco più di un anno, ha fatto grandi passi in avanti da quando è arrivata, ma ha ancora necessità di recuperare tecnicamente nei confronti delle sue avversarie più dotate. Ha però dimostrato di avere ampi spazi di miglioramento per cui, se si dedicherà con passione e volontà nei prossimi mesi al lavoro in palestra potrà ambire a risalire le classifiche ed avere ottime soddisfazioni anche lei”.