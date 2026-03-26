Biella Rugby, nuova sfida: a Mogliano servirà cuore e disciplina

Sabato pomeriggio, alle 15.30, Biella Rugby sarà impegnato sul campo di Mogliano Veneto per la sfida in programma nella quattordicesima giornata di campionato. Un confronto che si preannuncia combattuto, contro una delle concorrenti più dirette in chiave classifica.

I gialloverdi arrivano all’appuntamento pieni di entusiasmo per la vittoria conquistata domenica scorsa, all’ultimo secondo sul campo di casa, contro Rugby Lyons Piacenza. Un successo costruito con un secondo tempo di carattere e qualità, degna fotografia di una squadra che non ha mai smesso di crederci. Cinque punti pesanti, che hanno portato Biella a quota 13, ancora penultima ma con nuova linfa e forse nuove ambizioni.

Di fronte ci sarà un Mogliano solido, avanti in classifica di due gradini, con 19 punti. Una distanza breve che racconta equilibrio più che gerarchie, che rende la sfida di sabato uno snodo interessante nella corsa a ricreare nuovi equilibri futuri in categoria.

L’head coach Benettin non usa giri di parole e carica l’ambiente con lucidità: “Andiamo a Mogliano, per affrontare un’ottima squadra che si trova appena un paio di posizioni sopra di noi. Reduci dall’incredibile secondo tempo giocato domenica in casa, affronteremo i nostri prossimi avversari a viso aperto, con la fiducia di chi, alla seconda vittoria stagionale, anche se quella contro Colorno ci è stata tolta in seguito al ritiro degli emiliani dal campionato, è consapevole di saper esprimere il proprio gioco. È previsto un leggero turnover tra le nostre fila, ma tutte le maglie assegnate saranno indossate da giocatori che meritano piena fiducia e che, ne siamo certi, daranno il massimo per confermare il proprio ruolo. Colgo inoltre l’occasione per salutare Joshua Vermeulen, che a fine mese tornerà in Sudafrica. È stato fermato da un problema alla spalla che inizialmente sembrava di poco conto, ma che si è rivelato più serio del previsto, impedendogli di essere disponibile fino al termine della stagione. Personalmente desidero ringraziarlo perché, ogni volta che è stato sceso in campo, ha sempre dato il massimo e in alcune partite ha davvero fatto la differenza.”

A Mogliano servirà tutto: cuore, disciplina e quella scintilla che domenica scorsa ha infiammato tutta la Cittadella del Rugby.