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POLITICA | 27 marzo 2026, 07:10

In consiglio a Biella PD, Biella C'è e M5S: "Franceschini e Paraggio si dimettano"

In consiglio a Biella PD, Biella C'è e M5S: &quot;Franceschini e Paraggio si dimettano&quot;

In consiglio a Biella PD, Biella C'è e M5S: "Franceschini e Paraggio si dimettano"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi, Santanchè, una cosa è chiara: la “sensibilità istituzionale” non può valere solo a Roma e Torino.

Sul caso “Le 5 Forchette” restano domande politiche enormi, che riguardano anche chi oggi continua a ricoprire ruoli pubblici di primo piano proprio a Biella!

La nostra richiesta di audizione in Consiglio comunale è finalmente stata accolta: Cristiano Franceschini e Amedeo Paraggio dovranno comparire e parlare alla città, ma a loro e al Sindaco Olivero chiediamo anche un atto di responsabilità: Franceschini e Paraggio si dimettano, per il bene di Biella".

In consiglio a Biella PD, Biella C'è e M5S: &quot;Franceschini e Paraggio si dimettano&quot;

In consiglio a Biella PD, Biella C'è e M5S: "Franceschini e Paraggio si dimettano"

In consiglio a Biella PD, Biella C'è e M5S: &quot;Franceschini e Paraggio si dimettano&quot;

In consiglio a Biella PD, Biella C'è e M5S: "Franceschini e Paraggio si dimettano"

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gruppi consigliari di PD, Biella C'è, M5S

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