Zappalà (Fdi), Trapianti: "Il Piemonte tra le eccellenze italiane, terzo per donazioni e secondo per interventi"

Il sistema sanitario italiano continua a crescere nel segno della solidarietà e dell’innovazione. A confermarlo è il report preliminare 2025 del Centro Nazionale Trapianti, che evidenzia un netto miglioramento delle performance a livello nazionale e un ruolo sempre più centrale del Piemonte.

La nostra regione si colloca infatti al terzo posto in Italia per numero di donatori, con un tasso di 41,9 per milione di abitanti, ben al di sopra della media nazionale ferma a 30,2. Un risultato che testimonia la crescente sensibilità dei cittadini verso il tema della donazione.

Ma è soprattutto sul fronte dei trapianti che il Piemonte si distingue: con 125,8 interventi per milione di abitanti, conquista il secondo posto a livello nazionale, alle spalle del Veneto e davanti a realtà storicamente molto performanti come il Friuli-Venezia Giulia.

Il Veneto resta leader sia per donazioni (49,5 per milione) sia per numero di trapianti, mentre la Toscana si posiziona al secondo posto per donatori. Tuttavia, il Piemonte si conferma stabilmente tra le regioni più virtuose, grazie anche alla qualità dei suoi centri di eccellenza e al lavoro delle équipe mediche.

Il report sottolinea inoltre un dato particolarmente positivo: la crescita delle donazioni nel Sud Italia. Regioni come Basilicata, Puglia e Campania registrano aumenti significativi, segno di un cambiamento culturale che sta contribuendo a ridurre il divario territoriale.

“Questi risultati premiano il lavoro instancabile dei professionisti sanitari e la generosità dei cittadini”, evidenziano gli esperti del settore.

Un quadro complessivo che racconta di un’Italia ancora a più velocità, ma sempre più unita da un obiettivo comune: salvare vite attraverso la donazione.