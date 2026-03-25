Buongiorno Biella, "Aspettiamo un Sindaco all’altezza di questo momento"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Signor Sindaco,

è il momento di dimostrare di essere il Sindaco di tutti i cittadini di Biella e di non essere ostaggio di quella parte dei dirigenti di Fratelli d’Italia che sta umiliando la nostra città. Vogliamo essere riconosciuti per le nostre eccellenze e non sempre per le brutte figure che ci vengono fatte fare.

Si assicuri che la prevista audizione dei due assessori Franceschini e Paraggio di martedì sia trasparente ed esauriente. Valuti con obiettività i fatti di cui è a conoscenza e motivi lealmente qualsiasi decisione che riterrà di prendere.

Non contribuisca a minare la fiducia che noi biellesi vogliamo ancora avere nelle istituzioni. Buongiorno Biella si aspetta un Sindaco all’altezza di questo difficile momento".