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POLITICA | 25 marzo 2026, 15:17

Buongiorno Biella, "Aspettiamo un Sindaco all’altezza di questo momento"

Buongiorno Biella, &quot;Aspettiamo un Sindaco all’altezza di questo momento&quot;

Buongiorno Biella, "Aspettiamo un Sindaco all’altezza di questo momento"

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Signor Sindaco,

è il momento di dimostrare di essere il Sindaco di tutti i cittadini di Biella e di non essere ostaggio di quella parte dei dirigenti di Fratelli d’Italia che sta umiliando la nostra città. Vogliamo essere riconosciuti per le nostre eccellenze e non sempre per le brutte figure che ci vengono fatte fare.

Si assicuri che la prevista audizione dei due assessori Franceschini e Paraggio di martedì sia trasparente ed esauriente. Valuti con obiettività i fatti di cui è a conoscenza e motivi lealmente qualsiasi decisione che riterrà di prendere.

Non contribuisca a minare la fiducia che noi biellesi vogliamo ancora avere nelle istituzioni. Buongiorno Biella si aspetta un Sindaco all’altezza di questo difficile momento".

Il Presidente Pierangelo Garizio e I Consiglieri Comunali Andrea Foglio Bonda e

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