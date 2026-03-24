Andrea Delmastro si dimette da sottosegretario alla Giustizia

(Adnkronos) - “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il presidente del consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.
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