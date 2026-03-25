Buongiorno Biella e Costruiamo Biella: "Possibile fare uno studio per realizzare un attraversamento pedonale in via Lamarmora?"

Torna al centro del dibattito cittadino il futuro dell’ex albergo diurno e la sicurezza dell’attraversamento pedonale in via Lamarmora. Due temi già sollevati nei mesi scorsi e che ora vengono rilanciati attraverso una nuova interrogazione rivolta al sindaco e all’assessore competente dagli stessi firmatari: Buongiorno Biella e Costruiamo Biella.

Al centro dell'attenzione la possibilità di recuperare l’ex albergo diurno e l'attraversamento pedonale di via Lamarmora.

Per quanto riguarda l'ex albergo diurno, i firmatari si chiedono quando è stata pubblicata la gara d’appalto per la vendita? Quante manifestazioni di interesse ci sono state? Perché l’immobile non è stato nel frattempo aggiudicato al

miglior offerente?

E accanto alla questione dell’ex albergo diurno, viene riportata l’attenzione su un problema storico: l’attraversamento di via Lamarmora, all’altezza dell’Esselunga. La richiesta, già avanzata il 3 aprile 2025, era quella di avviare uno studio approfondito per mettere in sicurezza definitiva il tratto, valutando anche il recupero di progetti già esistenti negli archivi comunali da oltre quindici anni. Tuttavia, la risposta ricevuta dall’Amministrazione è stata negativa: secondo la Giunta, gli interventi sugli spartitraffico avrebbero già risolto le criticità. Una posizione che non convince i proponenti, i quali sottolineano come il problema persista e sia destinato ad aggravarsi, soprattutto nei giorni di mercato, quando il flusso pedonale aumenta sensibilmente.

Da qui, una nuova serie di interrogativi formali come se fosse possibile lanciare uno studio di alto livello per mettere definitivamente in sicurezza l’attraversamento di via Lamarmora andando poi a reperire i fondi nell’ambito delle

opere per la sicurezza della viabilità e recuperare gli elaborati che giacciono negli uffici comunali da oltre 15 anni, sin dai tempi di Gabriele Mello Rella e Andrea Delmastro (sindaco Dino Gentile).