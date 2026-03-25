Credito, innovazione e cultura finanziaria: a Biella confronto su “Valore X – Idee per crescere insieme” FOTO

Biella, 25 marzo 2026 – Si è svolta ieri presso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto la tappa biellese del roadshow nazionale di Confidi Systema! “Valore X – Idee per crescere insieme”, un appuntamento che ha riunito rappresentanti del mondo produttivo, finanziario e istituzionale per riflettere sulle principali sfide che le PMI si trovano ad affrontare in uno scenario economico in profonda trasformazione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso con cui Confidi Systema! celebra i suoi dieci anni di attività, promuovendo il dialogo tra imprese e sistema del credito e favorendo strumenti concreti a supporto degli investimenti, dell’innovazione e della competitività dei territori. “Biella e l’Unione Industriale Biellese sono tra i fondatori di Confidi Systema! – dichiara Enrico Cereda Presidente di Confidi Systema! -. Grazie alla loro lungimiranza e grazie alle partnership con Confindustria Canavese e Confindustria Novara Vercelli Valsesia la nostra presenza su questo territorio è cresciuta ed esprime un forte potenziale che ci ha convinti ad aprire anche una sede a Torino.”

La scelta di Biella come tappa del roadshow assume anche un altro significato particolare: dal 2019 la città è infatti riconosciuta come Città Creativa UNESCO per il settore Crafts and Folk Art, un titolo che valorizza la sua eccellenza tessile e la capacità di coniugare tradizione manifatturiera, innovazione e sostenibilità in un percorso di trasformazione economica e sociale.

Il keynote speech è stato affidato al Professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, Docente di Strategia presso SDA Bocconi, che ha offerto una lettura evolutiva della filiera del credito e delle dinamiche che stanno ridefinendo il rapporto tra banca e impresa con uno sguardo anche sugli ultimi accadimenti internazionali e sull’impatto nel commercio estero.

E’ inoltre intervenuti, nella sessione dedicata a “L’impatto dell’IA nelle organizzazioni”, Fabio Moioli, Executive Search, Leadership & AI Advisor at Spencer Stuart con una riflessione approfondita sul tema delle competenze sempre più trasversali e richieste anche nelle PMI e del vero valore del’IA quale leva per ripensare l’intero modello di business.

Al centro dell’incontro, la tavola rotonda “Valore X – Idee per crescere insieme tra consulenza, garanzia e sostenibilità”, che ha messo in evidenza il ruolo strategico della cultura finanziaria e della consulenza a supporto delle piccole e medie imprese oltre ad una riflessione sul valore della creatività e della capacità di connettere strumenti diversi per generare valore sul territorio curata da Michele Colombo, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Mirella Ferrero, Vice Presidente di Confindustria Canavese alla Finanza Innovativa, ha sottolineato il tema del cambiamento: “Oggi le imprese si trovano a operare in uno scenario caratterizzato da sfide competitive nuove e complesse, accelerate dall’impatto dell’intelligenza artificiale. Diventa fondamentale poter contare su un interlocutore finanziario capace di interpretare il cambiamento, comprendere le necessità delle aziende e affiancarle nella gestione strategica delle risorse, che sappia aiutare le imprese a orientarsi tra investimenti tecnologici, valutazione dei rischi, pianificazione finanziaria e sviluppo di progetti innovativi. In questo quadro, desidero sottolineare il valore del supporto offerto da Confidi Systema!, che è l'ente di riferimento per la nostra Associazione per la garanzia fidi e la finanza diretta.”

“Come Piccola Industria stiamo da anni portando avanti un percorso finalizzato ad accrescere il livello di cultura finanziaria degli imprenditori – ha affermato Giorgio Baldini, Delegato Comitato Piccola Industria al Credito e Finanza di Confindustria Novara Vercelli Valsesia -. La nostra esperienza è, infatti, molto differente da quella delle medie e grandi aziende, che possono contare su un CFO o una figura professionale in grado di interloquire in modo adeguato con il sistema finanziario. Tutti i nostri stakeholder, tra cui lo stesso Confidi Systema!, ci supportano costantemente nelle non poche difficoltà che incontriamo nel dialogo con il sistema del credito, ma ritengo che per contribuire a far crescere la cultura finanziaria delle piccole imprese sia opportuno diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti che offre il mercato per sostenere progetti di crescita aziendali.

La cosiddetta “finanza alternativa” offre prospettive interessanti per trovare soluzioni complementari rispetto agli strumenti tradizionali, e il fatto che Confidi Systema! si proponga anche come garante nell'emissione di bond costituisce una ulteriore prova della sua serietà e affidabilità.

Dobbiamo quindi trovare gli strumenti per far conoscere maggiormente queste nuove opportunità alla base imprenditoriale, che è ancora poco incline alla diversificazione dei canali di finanziamento”.

“Rafforzare la cultura finanziaria delle nostre PMI è oggi una priorità assoluta – ha dichiarato Christian Ferrari, presidente Comitato Piccola Industria dell’Unione Industriale Biellese -. In uno scenario complesso come quello attuale non basta più avere buoni prodotti, buoni clienti o buoni mercati: servono anche competenze solide per presentare in modo efficace i nostri progetti a chi deve valutarli. Per molte piccole e medie imprese è difficile orientarsi in un mondo del credito che sta cambiando rapidamente: in realtà, tutto attorno a noi si muove con una velocità nuova e spesso disorientante.

Proprio per questo, come Unione Industriale Biellese e grazie alla consolidata sinergia con Confidi Systema!, dedichiamo grande attenzione a come supportare gli imprenditori attraverso momenti informativi e strumenti per capire come sta evolvendo il settore. Il tema del credito resta fondamentale per consentire alle aziende di accedere alle risorse necessarie per investire nei cambiamenti cruciali che stiamo attraversando: dalla trasformazione digitale alla sostenibilità, fino all’internazionalizzazione».

Dal confronto sono emersi alcuni messaggi chiave condivisi dai partecipanti: la necessità di affrontare il cambiamento con consapevolezza, senza timori; l’urgenza di investire nello sviluppo delle competenze e nella formazione del capitale umano; il valore di un supporto consulenziale qualificato per accompagnare le decisioni strategiche delle PMI; e, infine, l’importanza di cogliere il potenziale dell’intelligenza artificiale non solo come strumento di automazione, ma come leva per ripensare modelli di business e processi aziendali.

L’evento ha confermato il ruolo di Confidi Systema! come partner di riferimento per le imprese nei percorsi di crescita e innovazione, capace di integrare strumenti finanziari, consulenza e conoscenza del territorio per sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo locale.