Tornano a Biella gli appuntamenti a favore dell’ambiente. Questa mattina, 22 marzo è in programma il primo cleanup dell’anno per dimostrare concretamente tutta la cura e l’amore per il pianeta.
Si inizia alle 10 di fronte alla Fons Vitae, in via Italia, a Biella: da lì ci si muoverà verso via Cernaia per ripulire i due parcheggi sterrati. Come per le altre volte, bastano dei guanti da giardinaggio o da lavoro e scarpe comode, meglio chiuse. Intorno alle 12 è prevista la fine della giornata.
In caso di maltempo l'evento sarà rinviato.