Macroscuola riparte da Cossato: giovani idee per la rigenerazione urbana

Ha preso ufficialmente il via l’edizione 2025–2026 di Macroscuola, il concorso nazionale promosso dai Giovani di ANCE che mette al centro la creatività e la visione delle nuove generazioni sul futuro delle città.

Nei giorni scorsi il presidente del Gruppo Giovani, Stefano Ferraro Fogno, insieme al consigliere Nicolas Bonifacio, ha incontrato gli studenti della classe 2C della scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” di Cossato, tra i primi a raccogliere la sfida. Il progetto sarà seguito dalla professoressa Wanda Fiorellino, che accompagnerà i ragazzi lungo tutto il percorso.

L’avvio dell’iniziativa si inserisce in un cammino già segnato da risultati positivi: proprio la scuola di Cossato, nella scorsa edizione del concorso, si era distinta per la qualità del lavoro presentato, ottenendo un riconoscimento significativo che ha valorizzato l’impegno degli studenti e la capacità di interpretare in modo concreto e innovativo il tema proposto. Un risultato che oggi rappresenta uno stimolo e, allo stesso tempo, un nuovo punto di partenza.

Il tema scelto per questa edizione richiama una delle grandi questioni contemporanee: la riqualificazione di edifici pubblici dismessi o in stato di abbandono, da trasformare in nuovi spazi di vita e di lavoro condiviso. Un invito a immaginare e progettare luoghi in grado di rispondere alle esigenze delle giovani generazioni, come residenze per studenti, ambienti di co-living o spazi di co-working.

Gli studenti saranno chiamati a individuare un immobile nel proprio territorio e a sviluppare un progetto completo di riconversione funzionale e architettonica. Non soltanto un esercizio creativo, ma una vera esperienza di progettazione, capace di richiedere attenzione alla sostenibilità, all’accessibilità e all’integrazione con il contesto urbano.

Il bando prevede infatti la realizzazione di soluzioni in grado di coniugare innovazione ed ecocompatibilità, con la presenza di spazi comuni, aree studio, sale ricreative e postazioni di lavoro, secondo un modello improntato alla condivisione e al senso di comunità.

«Macroscuola è un’opportunità concreta per avvicinare i ragazzi ai temi dell’architettura, dell’edilizia e della trasformazione urbana – sottolinea il presidente Stefano Ferraro Fogno – ma soprattutto è uno strumento per stimolare uno sguardo consapevole sul territorio e sulle sue potenzialità. L’obiettivo è anche quello di far appassionare i giovani al mondo dell’edilizia, aiutandoli a scoprire quanto sia articolato e ricco di opportunità: non significa solo muratori, geometri, ingegneri o architetti, ma un sistema complesso in cui trovano spazio anche competenze amministrative, giuridiche e organizzative, capaci di costruire insieme il futuro delle nostre città».

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto una partecipazione attiva e progetti di grande qualità, il nuovo bando si propone di alzare ulteriormente l’asticella, coinvolgendo un numero crescente di scuole e studenti.