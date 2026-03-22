AlfAlberto, M come Motivazione: la forza che nasce da uno scopo VIDEO

“Motivazione” è una parola spesso associata a entusiasmo o a un’energia momentanea. Una visione che, però, rischia di essere riduttiva. La motivazione infatti - come racconta Alberto Antonello - non è uno slancio passeggero, ma una forza più profonda e silenziosa: quella che permette di rialzarsi dopo una caduta e di andare avanti anche quando tutto sembra invitare a fermarsi.

Non nasce dai risultati, ma da uno scopo. È legata a un “perché” capace di dare direzione e senso alle scelte. Essere motivati non significa non cadere mai, ma non smettere di rialzarsi, continuando a cercare un significato anche nelle difficoltà.

La riflessione si spinge oltre l’idea di prestazione: la vera motivazione non è fare di più, ma essere di più. È una domanda profonda che riguarda il senso della propria vita, spesso evitata perché capace di mettere in discussione certezze e abitudini...