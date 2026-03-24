Rinasce la FAND a Biella: un fronte unito per i diritti e l’inclusione delle persone con disabilità

Il territorio biellese ritrova una voce autorevole e unitaria per la tutela della disabilità. Si è ufficialmente ricostituita la FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità) della provincia di Biella, che riunisce le storiche realtà associative (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI), sotto un’unica missione: garantire dignità, servizi e partecipazione attiva.

La rifondazione della Federazione nasce dall'esigenza di superare la frammentazione e di agire come un unico interlocutore forte nei confronti delle istituzioni e degli enti locali.

La FAND Biella non sarà solo un organo di rappresentanza, ma un motore di cambiamento concreto attraverso quattro pilastri strategici:

• Interlocuzione Istituzionale e Programmazione: Partecipare ai tavoli decisionali di Provincia, Comuni e ASL per la stesura dei piani di zona, assicurando che le politiche sociali rispondano alle reali esigenze delle famiglie biellesi.

• Lavoro e Legge 68/99: Monitorare con attenzione il collocamento mirato nel territorio, sensibilizzando le aziende affinché l'inserimento lavorativo sia visto come una reale opportunità di valore e non come un semplice obbligo burocratico.

• Accessibilità e Mobilità: Collaborare con le amministrazioni per abbattere non solo le barriere architettoniche ancora presenti, ma anche quelle digitali e comunicative, potenziando i trasporti attrezzati per una mobilità senza confini.

• Orientamento e Advocacy: Supportare i cittadini nel complesso labirinto della burocrazia (INPS, certificazioni, bonus), riducendo l'isolamento delle famiglie e difendendo con fermezza i diritti acquisiti.

"La nostra unione è la nostra forza," dichiara il nuovo direttivo. "La FAND Biella torna operativa per vigilare, proporre e costruire una comunità dove la disabilità non sia un limite, ma una condizione da accogliere con servizi efficienti e rispetto dei diritti."

Il nuovo direttivo provinciale è composto dal presidente Adriano Gilberti, affiancato dal vicepresidente vicario Mauro Loro Moretto e dal vicepresidente Antonino Ganino.

La sede operativa si trova a Biella in Via Delleani 35/d.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il numero [3490086598] o scrivere a (fanddisabilibiella@gmail.com)