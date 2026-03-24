Gae Aulenti a scuola di lusso: alla scoperta dei mestieri

Il futuro dell’accoglienza e dell’artigianato di alto livello passa anche da Torino. Ne sono stati testimoni gli studenti della classe VDB dell’IIS “Gae Aulenti”, indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, articolazione Accoglienza Turistica, che nella mattinata del 18 marzo hanno preso parte a un’esperienza formativa alla Nuvola Lavazza.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito di “You&ME – Mestieri d’Eccellenza LVMH”, tour itinerante dedicato alle eccellenze del Made in Italy e ai mestieri delle maison di lusso del gruppo LVMH. Più che una semplice conferenza, l’evento si è configurato come un percorso formativo e immersivo, volto a trasmettere la cultura del “bello e del ben fatto” che caratterizza marchi iconici come Louis Vuitton, Loro Piana, Acqua di Parma e Bulgari.

Per gli studenti, futuri professionisti dell’accoglienza turistica, la giornata ha rappresentato un’occasione concreta per comprendere come il lusso non sia soltanto un prodotto, ma un’esperienza che si sviluppa lungo l’intera catena del valore, dalla creazione alla relazione con il cliente.

L’esperienza ha inoltre rafforzato il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, consentendo di ritrovare sul campo contenuti affrontati durante il percorso di studi. In particolare, sono emersi i riferimenti alle Tecniche di Comunicazione, approfondite con il professor Ernesto Fabbricatore, dove ascolto attivo, marketing strategico e linguaggio, verbale e non verbale, diventano strumenti per creare valore. Allo stesso modo, sono stati richiamati gli standard di eccellenza e la cura del dettaglio propri del Laboratorio di Accoglienza Turistica tenuto dalla professoressa Monica Laudani, evidenziando come l’accoglienza non sia soltanto un servizio, ma una vera e propria arte della relazione.

La mattinata si è articolata in tre momenti principali. Una presentazione interattiva ha permesso di scoprire l’universo LVMH e le opportunità offerte dall’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza, con percorsi formativi gratuiti destinati a chi desidera specializzarsi in settori nei quali la manualità resta centrale. Le testimonianze degli esperti hanno offerto uno sguardo diretto sulle esperienze professionali, sulle sfide quotidiane e sulle competenze richieste per operare in un mercato globale sempre più esigente. Infine, il workshop conclusivo ha rappresentato il momento più coinvolgente, permettendo agli studenti di confrontarsi concretamente con materiali e procedure legati al mondo del lusso.

Al termine della giornata emerge una consapevolezza chiara: accoglienza turistica ed enogastronomia sono parte integrante di un sistema d’eccellenza in cui rigore, preparazione e attenzione al dettaglio contribuiscono a rendere unico il Made in Italy. Un approccio che, dall’esperienza vissuta alla Nuvola Lavazza, può tradursi in un riferimento concreto per il futuro professionale degli studenti.