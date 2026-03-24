A Biella al via la richiesta dei nuovi permessi ZTL

Per presentare richiesta per ottenere i permessi per la nuova ZTL nel quartiere Riva bastano pochi passi: è necessario compilare il modello per l’istanza come da link seguente Nuova Istanza ZTL sulla base del regolamento vigente. Si richiede il versamento di euro 32 per marche da bollo su IBAN IT26Q0503422300000000012758 intestato al Comune di Biella inserendo come causale “Istanza permesso ZTL”. E' utile ricordarsi che l’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere allegata al modello di cui sopra.
Si deve trasmettere modello, attestazione versamento, carta di circolazione dei veicoli, carta di identità ed eventuali altri allegati (per domiciliati/dimoranti: documentazione comprovante affitto; per aziende: visura camerale società) alla casella pec protocollo@cert.comune.biella.it
Le autorizzazioni una volta elaborate verranno inviate al richiedente a mezzo e-mail.