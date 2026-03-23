Lite al distributore di Cossato: spruzza gasolio contro un uomo

Una lite fra più persone si è verificata nella giornata di ieri in via Mazzini a Cossato, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione.

Secondo quanto emerso, il fatto è avvenuto mentre due uomini stavano effettuando rifornimento alla stazione di servizio. Nel corso del diverbio, un automobilista avrebbe spintonato entrambi e, utilizzando la pompa del distributore, avrebbe spruzzato gasolio addosso a uno dei due, residente fuori regione. Al termine dell’episodio, l’aggressore si è allontanato e le vittime hanno allertato le forze dell'ordine.

Le cause del diverbio non sono al momento note, ma i carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti del caso e procederanno all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione quanto accaduto.