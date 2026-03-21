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CRONACA | 21 marzo 2026, 14:20

Furto da 5mila euro a Occhieppo Inferiore, amaro rientro per una donna

Sarebbero stati portati diversi monili in oro, indagano i Carabinieri.

Furto da 5mila euro a Occhieppo Inferiore, amaro rientro per una donna (foto di repertorio)

Furto da 5mila euro a Occhieppo Inferiore, amaro rientro per una donna (foto di repertorio)

Amaro rientro per una residente di Occhieppo Inferiore. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero forzato la porta d’ingresso di un’abitazione e, approfittando dell’assenza della proprietaria, avrebbero messo a soqquadro le stanze in cerca di oggetti e beni di valore. Alla fine, si sarebbero impadroniti di vari monili in oro per un valore pari a circa 5mila euro. 

Il furto sarebbe avvenuto tra la mattinata e il primo pomeriggio di ieri, 20 marzo. Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma.

g. c.

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