Furto da 5mila euro a Occhieppo Inferiore, amaro rientro per una donna

Amaro rientro per una residente di Occhieppo Inferiore. Stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero forzato la porta d’ingresso di un’abitazione e, approfittando dell’assenza della proprietaria, avrebbero messo a soqquadro le stanze in cerca di oggetti e beni di valore. Alla fine, si sarebbero impadroniti di vari monili in oro per un valore pari a circa 5mila euro.

Il furto sarebbe avvenuto tra la mattinata e il primo pomeriggio di ieri, 20 marzo. Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma.