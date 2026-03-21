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CRONACA | 21 marzo 2026, 14:40

Cade con la moto a Zumaglia, ferito un uomo di 50 anni

Sul posto 118 e Carabinieri, è successo ieri sera.

Cade con la moto a Zumaglia, ferito un uomo di 50 anni (foto di repertorio)

Cade con la moto a Zumaglia, ferito un uomo di 50 anni (foto di repertorio)

Incidente stradale nel comune di Zumaglia. È avvenuto nella serata di ieri, 20 marzo: per cause al vaglio delle forze dell’ordine, un uomo di circa 50 anni è finito a terra con la proprio moto in maniera autonoma. Nella caduta avrebbe riportato una seria frattura alla gamba. 

In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto anche i militari dell’Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica del sinistro.

g. c.

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