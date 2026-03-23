Biella, furto al supermercato: bevono alcolici senza pagare

Nel pomeriggio di domenica 22 marzo, un furto si è verificato all’interno di un supermercato di Biella, dove due uomini hanno consumato alcune bevande alcoliche senza provvedere al pagamento.

L’intervento è avvenuto intorno alle ore 16.00 e ha richiesto l'azione dei carabinieri. Dagli accertamenti è emerso che i due soggetti, entrambi senza fissa dimora e del Biellese, rispettivamente nati nel 2003 e nel '98, avevano consumato superalcolici direttamente all’interno del supermercato.

Nei loro confronti verrà, probabilmente, presentata querela.