Lite dai toni accesi a Biella, ci sono dei ragazzi feriti

Lite dai toni accesi a Biella tra due gruppi di giovani. Sembra che a scatenare gli animi, secondo le prime ricostruzioni, sia stata la richiesta di una sigaretta. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 20 marzo, all’interno dei giardini Zumaglini.

Alcuni ragazzi sarebbero rimasti feriti nell’alterco che, ben presto, sarebbe degenerato con spintoni e calci. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i militari dell’Arma, impegnati negli accertamenti di rito che chiariranno i contorni della vicenda.

Altre furenti discussioni sono avvenute sempre ieri in alcune zone del capoluogo di provincia e nei comuni di Vigliano Biellese e Pollone