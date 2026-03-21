Viabilità rallentata a Biella. È stata chiusa momentaneamente chiusa al traffico il tratto di strada che da via Cernaia porta a via Carso. La causa sarebbe da attribuire ad uno sversamento di liquido (probabilmente olio) sulla carreggiata. Sono in corso, in questo momento, le consuete operazioni di ripristino ad opera del personale incaricato. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.
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Biella, olio sull’asfalto: tratto di via Cernaia chiuso FOTO
Sono in corso, in questo momento, le consuete operazioni di ripristino ad opera del personale...