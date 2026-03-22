Doppio furto in serata, a Mottalciata spariti gioielli e profumi

Doppio furto nel comune di Mottalciata. Stando alle prime ricostruzioni, due abitazioni sarebbero state messe a soqquadro dai ladri nella serata di ieri, 21 marzo: dopo aver rovistato nelle stanze di entrambi gli alloggi, i malviventi si sarebbero allontanati in un caso con alcuni profumi e monili in oro ancora in fase di quantificazione; nell’altro caso, invece, con un anello e denaro contante.

È molto probabile che entrambi i furti siano stati compiuti dalla stessa mano. Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma.