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CRONACA | 22 marzo 2026, 10:20

Doppio furto in serata, a Mottalciata spariti gioielli e profumi

Indagano i Carabinieri.

Doppio furto in serata, a Mottalciata spariti gioielli e profumi (foto di repertorio)

Doppio furto in serata, a Mottalciata spariti gioielli e profumi (foto di repertorio)

Doppio furto nel comune di Mottalciata. Stando alle prime ricostruzioni, due abitazioni sarebbero state messe a soqquadro dai ladri nella serata di ieri, 21 marzo: dopo aver rovistato nelle stanze di entrambi gli alloggi, i malviventi si sarebbero allontanati in un caso con alcuni profumi e monili in oro ancora in fase di quantificazione; nell’altro caso, invece, con un anello e denaro contante. 

È molto probabile che entrambi i furti siano stati compiuti dalla stessa mano. Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma.

g. c.

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