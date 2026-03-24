Camion esce fuori strada in Super a causa di un cinghiale

Sembra proprio che sia stato un cinghiale, apparso all’improvviso sulla strada, a causare il sinistro stradale autonomo avvenuto ieri mattina, 23 marzo, in Superstrada, tra le uscite di Valdengo e Vigliano Biellese.

Lo stesso conducente avrebbe riferito alle forze dell’ordine di aver tentato di evitare l’animale selvatico ma avrebbe perso il controllo del camion, finito poi fuori strada ribaltandosi di lato.

Le operazioni di recupero e rimozione sono durate diverse ore fino al ripristino e alla messa in sicurezza della viabilità.