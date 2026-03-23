Oropa imbiancata nelle foto di un lettore FOTO

Nel fine settimana Oropa si è risvegliata sotto una copiosa nevicata che ha trasformato il paesaggio in uno scenario da cartolina. Tra sabato 21 marzo (primo giorno di primavera) e domenica 22, i fiocchi sono caduti con intensità, imbiancando il Santuario e tutta l’area circostante.

Le immagini scattate nelle ultime ore da un nostro lettore, Ezio Cairoli, raccontano un’atmosfera suggestiva: tetti, strade e boschi ricoperti da un manto bianco compatto, mentre la neve continua a scendere, regalando scorci di grande fascino ai visitatori e agli appassionati di fotografia.

Nonostante l’arrivo della primavera, il meteo ha riportato condizioni pienamente invernali in quota, con un deciso calo delle temperature che ha favorito l’accumulo della neve. Un ritorno al bianco che, se da un lato crea qualche possibile disagio alla viabilità, dall’altro valorizza ulteriormente uno dei luoghi più iconici del territorio biellese.