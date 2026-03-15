Carabinieri, nuovi orari di apertura al pubblico per la Stazione di Andorno Micca

Al fine di incrementare ulteriormente la proiezione dei servizi esterni sul territorio, garantendo una presenza sempre più capillare e dinamica a tutela della sicurezza dei cittadini, il Comando Provinciale Carabinieri di Biella comunica che, a decorrere da domani, lunedì 16 marzo, la Stazione Carabinieri di Andorno Micca rimodulerà l'orario di apertura al pubblico, che sarà attivo nella fascia mattutina dalle 9 alle 12.
Questa ottimizzazione degli orari di ufficio permetterà di privilegiare il controllo del territorio e la prevenzione dei reati, assicurando una maggiore operatività delle pattuglie nelle zone di competenza. Con l’occasione, si riportano di seguito gli orari aggiornati di apertura al pubblico delle Stazioni Carabinieri della provincia. Si ricorda che le Stazioni capoluogo di Biella e Cossato permangono operative con servizio H24 (24 ore su 24).