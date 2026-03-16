Bielmonte, in corso le operazioni di evacuazione delle persone bloccate: stanno bene FOTO

Sono in corso le operazioni di evacuazione delle persone rimaste bloccate a Bielmonte dal pomeriggio di sabato scorso, 14 marzo. Stando alle informazioni raccolte, sarebbero oltre 50 tra visitatori, residenti, gestori e dipendenti di rifugi, strutture ricettive e chalet di montagna.

I soccorsi, partiti da Trivero intorno alle 17, stanno ora scortando a valle i cittadini lungo il versante di Valdilana, aperto e ripulito dai veicoli spazzaneve, incaricati dalla Provincia di Biella. Alle operazioni hanno preso parte i Vigili del Fuoco di Ponzone, assieme al Coordinamento Territoriale di Protezione Civile, il Soccorso Alpino di Biella, la Guardia di Finanza di Alagna Valsesia e i Carabinieri di Bioglio. L'attività è stata coordinata dalla Prefettura di Biella.

Tutte le persone sono in buone condizioni di salute mentre ci sarebbero ancora 10 residenti, isolati dalla neve ma in costante contatto con le autorità. Le strade verso Bielmonte, da Valdilana e dalla Valle Cervo, restano al momento chiuse alla viabilità per rischio slavine.

Inoltre sono stati posizionati e messi di traverso alcuni mezzi pesanti in prossimità delle vie di accesso per evitare il passaggio delle auto. Sembra che qualcuno, nelle scorse ore, abbia rimosso le transenne poste agli imbocchi per Bielmonte, forse per raggiungere e ammirare i paesaggi imbiancati dalla neve.