Nevica a Rosazza: la valle si risveglia in un paesaggio da fiaba

Oggi, sabato 14 marzo si apre con una sorpresa invernale nella zona di Rosazza. Dalla mattina la neve ha iniziato a cadere sul piccolo borgo montano della Valle Cervo, regalando alla vallata un paesaggio da cartolina, quasi fiabesco, nonostante il calendario segni ormai metà marzo.

I tetti in pietra, le strade del paese e i boschi che circondano il borgo si stanno lentamente coprendo di bianco, creando un’atmosfera suggestiva e silenziosa. La nevicata, seppur non particolarmente intensa, è sufficiente a trasformare il panorama in uno scenario tipicamente invernale, apprezzato da residenti e visitatori.

Secondo le previsioni meteo, la neve potrebbe continuare a cadere anche domani, con possibili nuove precipitazioni nelle zone più alte della valle. Se la perturbazione dovesse confermarsi, il fine settimana potrebbe quindi continuare sotto il segno di un insolito ritorno dell’inverno, regalando ancora immagini spettacolari tra i boschi e le montagne che circondano Rosazza.