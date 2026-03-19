Servizio Civile Universale: nel Biellese 38 opportunità per i giovani

Sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale 2026/2027, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Nel Biellese sono disponibili 38 posti distribuiti in più ambiti di attività e in diverse sedi del territorio. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 14 dell’8 aprile 2026.

L’iniziativa, promossa dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere insieme a cooperative sociali, Comuni, associazioni e istituzioni locali, propone esperienze in servizi educativi, sociali, assistenziali, culturali e informativi. Un’offerta ampia e articolata, pensata per consentire ai giovani di svolgere un anno di impegno concreto a contatto con la comunità.

Le opportunità riguardano in particolare attività a supporto dell’infanzia e della preadolescenza, interventi accanto a famiglie e persone che vivono situazioni di fragilità, servizi rivolti ad anziani e persone con disabilità, oltre a percorsi legati alla cultura, all’accoglienza del pubblico e alla valorizzazione del territorio. I progetti coinvolgono realtà presenti in varie località del Biellese, dalle strutture educative alle biblioteche, dai servizi sociali ai musei, fino agli uffici comunali e ai centri dedicati all’assistenza e alla socializzazione.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi, prevede un impegno di 25 ore settimanali e un compenso mensile di 519,47 euro. Oltre all’esperienza sul campo, rappresenta un’occasione per acquisire competenze, conoscere più da vicino i servizi presenti sul territorio e orientare con maggiore consapevolezza il proprio percorso futuro.

Di seguito le disponibilità:

“ColtivaMente” – 16 posti: Piccola Manifattura – Cascina Oremo (Biella); Micronido (Pettinengo); Asilo nido comunale (Cossato); Asilo Infantile Aldisio Bertola (Muzzano); Biblioteca Ragazzi e Biblioteca Civica (Biella); biblioteche comunali (Cossato, Candelo, Vigliano Biellese); scuole primarie (Verrone, Cerrione, Gaglianico).

“Voci da accogliere” – posti previsti nel Biellese: Servizi sociali del Comune (Biella); Centro di Aiuto alla Vita – Casa 2000 (Biella).

“InclusiOne” – 14 posti: Cooperativa Sociale Domus Laetitiae – centro diurno e residenziale (Sagliano Micca); Bottega dei Mestieri – Cooperativa Tantintenti (Chiavazza, Biella); Cooperativa Sociale Sportivamente (Biella); Cooperativa Sociale Maria Cecilia – servizi di trasporto e telesoccorso (Biella); CISSABO (Cossato); Opera Pia Cerino Zegna – RSA (Occhieppo Inferiore, Mongrando, Lessona); LILT (Biella).

“Giovani Cittadini Attivi” – 8 posti: Centro Documentazione Ricetti (Candelo); DocBI – Museo della Ruota (Pray); Ufficio Cultura e Sport del Comune (Cossato); Informagiovani (Cossato); Ufficio Cultura e Museo del Comune (Biella).

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda è possibile contattare il Consorzio all’indirizzo serviziocivile@ilfilodatessere.com oppure al numero 366 2146994, anche via WhatsApp.