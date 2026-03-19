Bielmonte, domani grande festa per i 50 anni del Soccorso Piste Bielmonte

Cinquant’anni di volontariato. E' confermata la grande festa domani venerdì 20 marzo a Bielmonte, dove è in programma una gara di sci in notturna organizzata dal Soccorso Piste Bielmonte in occasione del cinquantesimo anniversario della sua attività.



Nato grazie all’iniziativa di un gruppo di appassionati della montagna, dal 1976 a oggi, il Soccorso Piste Bielmonte rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dell’Oasi Zegna. Fanno parte della squadra circa venti volontari operativi, affiancati da tre medici e cinque infermieri. Tra i volontari figurano anche membri della famiglia Viazzo, oggi alla terza generazione di soccorritori.



L’intero ricavato sosterrà le attività della Fondazione Clelio Angelino a favore dei pazienti ematologici del territorio. "Il lavoro del Soccorso Piste Bielmonte – sottolinea la Fondazione Clelio Angelino – è un esempio prezioso di volontariato competente e generoso, capace di garantire sicurezza e assistenza a chi vive la montagna".



L’evento si terrà presso lo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Alle ore 17 è previsto il ritiro di skipass e pettorale, alle 18 la partenza della gara di sci in notturna (offerta minima 20 euro), con possibilità di sciata libera fino alle 19.30.



