Pettinengo, arte e musica per l’infanzia: due appuntamenti per "I bambini delle fiabe"

Sarà inaugurata sabato 21 marzo, alle ore 16.30, all’auditorium di Villa Piazzo, in via G. B. Maggia 2 a Pettinengo, la mostra “I bambini e le fiabe”, esposizione di dipinti di Mauro Rossetti visitabile fino al 12 aprile 2026.

All’apertura, prevista per il pomeriggio, l’evento sarà introdotto dai pianisti Massimo De Maria e Mattia Rossetti, con l’esecuzione di musiche di Maurice Ravel e Pëtr Tchaikovsky.

Accanto all’inaugurazione, aperta al pubblico, è in programma un secondo appuntamento, fissato per sabato 28 marzo alle ore 15, pensato in modo specifico per i bambini. L’iniziativa prevede la lettura di una fiaba accompagnata da momenti musicali, oltre a un laboratorio di pittura dedicato ai più piccoli. Il laboratorio sarà realizzato con il coinvolgimento dei membri dell’associazione Piccola Fata e con il supporto del pittore. Su questa seconda data si concentra in particolare l’attenzione degli organizzatori, che puntano a favorire la partecipazione del pubblico.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, ad eccezione del 21 marzo, nei seguenti orari: nei giorni feriali dalle 14.30 alle 18, mentre il sabato e la domenica dalle 14.30 alle 19.30. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Pettinengo.