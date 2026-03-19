La storia di Biella nelle foto d'archivio: il ritratto di Simone Rossetti

L’immagine di oggi è un ritratto di Simone Rossetti (1859–1925), fotografo biellese che ha segnato in modo significativo la storia della fotografia locale tra Otto e Novecento. Nato a Gaglianico nel 1859 e attivo a Biella dal 1881, Rossetti avviò la propria carriera inizialmente in società con Borro, per poi operare autonomamente in diversi studi cittadini, tra via Umberto e via Maestra.

Nel 1887 ottenne un importante riconoscimento all’Esposizione Fotografica di Firenze, ricevendo un dono speciale da Sua Maestà. Specializzato in ritratti, fotografie di gruppo e vedute del Biellese, realizzò anche album di lavori aziendali a scopo pubblicitario e gestì un laboratorio di fototipia.

Tra il 1887 e il 1891 aprì una succursale a Mosso Santa Maria e in seguito a Vallemosso, dove lo studio continuò l’attività grazie ai suoi eredi. Questo ritratto restituisce il volto di un protagonista della cultura visiva biellese, capace di interpretare e documentare il suo tempo con competenza e sensibilità.