Biella, gli alunni della Pietro Micca in visita alla Croce Rossa: incontro sul primo soccorso FOTO

Si sono conclusi giovedì scorso gli appuntamenti che hanno coinvolto le classi della scuola elementare Pietro Micca di Biella, accolte presso la sede della Croce Rossa. Le visite si sono svolte il 2, il 5 e l’11 marzo e nel corso degli incontri è stata illustrata la nascita del presidio e le dinamiche legate alle chiamate di soccorso, il funzionamento della strumentazione e le ambulanze in dotazione per il servizio.

Attraverso piccoli giochi e attività interattive, i bambini hanno potuto conoscere tutto ciò che ogni giorno viene portato sui mezzi di soccorso. "Un sentito grazie alle maestre e soprattutto ai bambini, che con la loro curiosità, le tante domande e il loro entusiasmo hanno reso questi incontri davvero speciali. Educare all’aiuto e all’umanità verso gli altri è sempre un’esperienza preziosa!"