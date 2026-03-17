Sala, Giornata Nazionale della Bandiera: "Essere una comunità significa onorare quei colori ogni giorno"

C’è un momento, ogni volta che alziamo lo sguardo verso la facciata del nostro Municipio, in cui quei tre colori smettono di essere semplice stoffa e diventano voce. Oggi celebriamo la Giornata Nazionale della Bandiera ed è impossibile non avvertire il peso e la bellezza di ciò che essa rappresenta per la nostra comunità.

Nelle pieghe del verde, del bianco e del rosso è custodita la memoria profonda di chi, secoli fa, ha sognato un’Italia che ancora non esisteva. Per i nostri padri e i nostri nonni, il Tricolore è stato il vessillo di una libertà conquistata a caro prezzo, un simbolo di unità in un mondo segnato dalle divisioni e la promessa solenne di un domani di pace. Oggi, tra le nostre vie e nelle nostre case, quel valore non è sbiadito; ha semplicemente cambiato forma per adattarsi al nostro presente. La nostra bandiera vive quotidianamente nella solidarietà tra vicini, nel lavoro di chi si prende cura del nostro territorio e negli occhi dei ragazzi che studiano per costruire il proprio futuro qui, tra le nostre colline.

Essere una comunità significa onorare quei colori ogni giorno attraverso l'impegno civile e il senso di appartenenza. Se la bandiera del passato ci ha donato la libertà, quella di oggi ci chiede di proteggerla con il rispetto, la gentilezza e l’orgoglio di essere cittadini di questa terra.