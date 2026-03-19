Nuovi strumenti per l’UICI di Biella: il digitale al servizio delle persone con disabilità visiva

La Sezione territoriale di Biella dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS ha completato un importante aggiornamento tecnologico grazie al sostegno della Fondazione BNL, attraverso il bando “Help2Help”.
L’intervento ha consentito all’associazione di acquistare nuovi computer e una stampante professionale, strumenti essenziali per garantire la continuità dei servizi offerti alle persone con disabilità visiva del territorio.
«Questi strumenti sono già operativi e fondamentali per gestire le nostre attività quotidiane — spiega la presidente Stefania Coppola —. Ringraziamo la Fondazione BNL per la sensibilità: questo supporto riconosce il valore del nostro lavoro sociale».