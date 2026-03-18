Nuoto, Rane Rosse: In Sport Biella 31 volte sul podio nei campionati regionali lombardi

NUOTO

Nuoto biellese protagonista nei due week end del 7-8 e 14-15 marzo ai Campionati regionali invernali di nuoto lombardi.

La manifestazione si è svolta su due sedi, Monza e Milano Mecenate.

Sono stati ben 31 i podi conquistati, con 6 titoli regionali, dal team In Sport Rane Rosse di Biella, allenato dai tecnici Riccardo Mosca e Timothy Zanolini.

Mattatori Pietro Remorini e Maria Pranio con sei podi a testa.

Per Maria Pranio titolo regionale nei 200 dorso juniores, argento nei 400 misti e bronzo nei 200 e 400 stile libero, nei 200 misti e nella 4x200 stile libero.

Pietro Remorini oro nelle 4x100 stile libero e mista juniores, argento nella 4x200 stile libero, nei 200 dorso, 200 misti e 200 delfino.

Sofia Pranio testa nei 100 rana, nei 200 delfino, negli 800 stile libero e nella 4x200 stile libero juniores.

Titolo regionale nei 1500 stile libero per Celeste Lesca tra le juniores.

Doppio argento per Alessandro Dell’Olio nei 100 e 200 rana ragazzi, oltre al bronzo nei 400 misti.

Quattro podi per Leonardo Picariello tra i ragazzi 2010, secondo nei 200 rana, nella staffetta 4x200 stile libero e 4x100 mista, primo con la 4x100 stile libero.

Edoardo Trivero Boli secondo nei 200 misti junior 2010 e nella 4x200 stile libero.

E ancora: titolo regionale per Luca Di Lonardo nella staffetta 4x100 stile libero cadetti, Sofia Puerari ed Elena Debernardi seconde con la 4x100 mista ragazze, Alice Senta seconda con la 4x200 stile libero seniores, Ludovica Morbelli seconda nella 4x100 mista seniores.

Il team Rane Rosse si prepara ora ad affrontare l’appuntamento clou della stagione invernale, i Criteria Nazionali giovanili in programma a Riccione, dal 26 al 29 marzo per le femmine, dal 30 marzo all’1 aprile per i maschi.

NUOTO SINCRONIZZATO

DUE PODI IN COPPA PIEMONTE PER IL TEAM IN SPORT BIELLA

Due podi per il team In Sport Biella a Torino nella quarta giornata della Coppa Piemonte UISP di nuoto sincronizzato.

Le atlete allenate da Valeria Farris, Aurora Pellin, Gaia Purinani e Francesca Zanchetta hanno conquistato un argento e un bronzo.

Secondo gradino del podio nella categoria junior esercizio di squadra per

Francesca Anselmino, Ginevra

Bologni, Sveva Diana, virginia Durso, Sophia Scaglia, Adelaide Pavese e Sveva Rosotto. Assente ma comunque parte della squadra Rachele Castaldi.

Terza piazza nel duo categoria assolute per Ginevra Bologni e Virginia Durso.