Bocce, CRC Botalla sfida la Chiavarese. La carica di patron Bonino: "Puntiamo al 3° posto"

Il campionato di Serie A, sabato prossimo disputerà la terz'ultima giornata della fase a girone. L'interesse è tutto per la sfida di Chiavari dove il Crc Botalla Formaggi cercherà la conquista del terzo posto che, dopo una lunga rincorsa, ora dista ad un solo punto, ed è occupato dalla Chiavarese.

Patron Sandro Bonino non ha dubbi: "Noi puntiamo al terzo posto, che era l'obiettivo che mi ero prefissato ad inizio campionato. Oggi la squadra sta giocando bene e lo ha dimostrato anche sabato scorso contro la capolista".

A sole tre giornate dal termine, tutti gli incontri diventano determinanti, in particolare per le tre squadre che occupano il fondo della classifica: il Nus si troverà di fronte la capolista Brb mentre a Saluzzo, Auxilium e Quadrifoglio saranno impegnate nello scontro diretto.

Il quadro completo delle partite: Chiavarese Genova- Crc Gaglianico Botalla Formaggi, Auxilium Saluzzo-Quadrifoglio Udine, Mondovì Cuneo-Marenese Treviso, Brb Ivrea-Nus Aosta, Noventa Venezia-La Perosina Torino.

La classifica: Brb Ivrea 54 punti, La Perosina 49, Chiavarese 39, Gaglianico 38, Noventa 27, Mondovì 25, Marenese 20, Auxilium 16, Nus 16, Quadrifoglio 16.