Premio Panathlon al Biella Rugby per la promozione in Elite

Presso la sede del Circolo Sociale Biellese si è svolto il 702° Convivio del Panathlon biellese. Ha condotto la serata il giornalista Giampiero Canneddu con i preziosi e coinvolgenti interventi di Vittorio Musso (consigliere nazionale FIR e Past President BRC), Cesare Maia (past president e consigliere BRC), Fabrizio Silvestrini (vicepresidente BRC), Giovanni Romeo (vicepresidente BRC), Carlo Colombino (consigliere BRC), Ricky Paganoni (consigliere BRC), Rachele Cerchiaro (in rappresentanza della squadra femminile e partner Rugby Integrato), Manuela Gremmo (consigliere comitato regionale FIR e Responsabile Rugby Integrato), Daniele Zulato (giocatore di Rugby Integrato).

A inizio serata al Biella Rugby Club è stato conferito il Premio Panathlon 2025 per la sua promozione in A, assegnato dall’assemblea dei soci dello scorso mese di gennaio. Dalle immagini in bianco e nero del 1977 con le prime partite, alla promozione in Serie A Elite, passando per le partite della Nazionale Italiana in città, il Biella Rugby club è stato narrato con gli interessanti contributi da parte degli ospiti del club. Il racconto è partito dagli albori un po’ abborracciati, narrando poi di pari passo la crescita organizzativa del sodalizio a cui hanno fatto seguito i continui e prestigiosi successi sportivi.

Curiosità, aneddoti dei protagonisti di questa lunga cavalcata sportiva che Vittorio Musso ha raccontato fino a comunicare l’idea in divenire di un nuovo progetto per allargare ad altre discipline sportive l’uso delle strutture societarie. Interessante poi l’intervento di Rebecca Cerchiaro, giocatrice di serie A nonché capitana dell’Under 18 femminile, sulla passione per questo sport, passione che richiede tanto impegno ma che regala tante soddisfazioni. Applaudite le parole di Daniele Zulato, giocatore di rugby integrato che ha anche voluto recitare il giuramento degli atleti di Special Olympics: «Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze».

Impegno al femminile e per le persone con disabilità, due temi apprezzati dalla platea in quanto principi fondanti del Panathlon per la promozione e la diffusione di uno sport sano. In conclusione di serata il presidente Zamperone ha dichiarato: «Organizzeremo con i nostri soci di la presenza per domenica 22 marzo per assistere alla sfida casalinga contro Piacenza e tifare per la squadra della città e per conoscere meglio questa importante realtà sportiva».

Da segnalare che l’edizione 2025 del Premio Panathlon è stata vinta anche dal Valdigne Triathlon (ex aequo) per i suoi risultati sportivi. La società, con sede a Valdengo, sarà celebrata nella stagione autunnale.