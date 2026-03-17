Rhythmic School stellare: Romanini e Bonifacio d’oro, Giabardo d’argento e Lanza di bronzo FOTO

Nel weekend appena trascorso, le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya sono state impegnate su più fronti: le ginnaste Gold hanno gareggiato a Busto Arsizio nella zona tecnica 1 per ottenere l’ammissione alla finale nazionale di Campobasso, di cui abbiamo già riferito. Mentre le ragazze che disputano il campionato FGI Silver LC1 ed LC2 hanno vissuto due intense giornate a Chivasso dove la locale Società Ginnastica Concordia ha ottimamente organizzato, presso il PalaLancia, la seconda prova del campionato regionale di questi due raggruppamenti.

Trecentoquaranta sono state le ginnaste, suddivise nelle varie categorie, che si sono date battaglia sulle pedane del palazzetto chivassese per conquistare i vertici delle classifiche. Di grande qualità le esibizioni del gruppo di atlete della Rhythmic School. Nel raggruppamento LC1, fra le Allieve 4 (anno 2014) Ginevra Romanini ha ottenuto il primo posto con due ottime performances a fune e cerchio; non da meno Giorgia Maria Bonifacio fra le senior 2 (anno 2009) che conquista l’oro con due routine a cerchio e clavette, nella stessa categoria è d’argento Ilaria Giabardo impegnata con clavette e nastro. Ottiene un ottimo terzo posto anche Ginevra Lanza nella categoria J1 (anno 2012) esibendosi con cerchio e clavette; appena giù dal podio, nella stessa categoria, Ginevra Segatto si colloca al quarto posto con esercizi a fune e nastro. Si classifica nona Alice Cola nella categoria J2 (anno 2011) con routine a cerchio e palla. Mentre nel raggruppamento LC 2 Rebecca Gallo nella categoria J1 (anno 2012) effettuando esibizioni con palla e cerchio, incappa in una giornata storta e non va oltre l’undicesimo posto.

Ad accompagnare le ginnaste in gara l’istruttrice Mariia Nikitchuk che commenta i risultati delle sue assistite: “Eccellenti sono state le performances di Romanini, Bonifacio e Giabardo che confermano gli stessi risultati di vertice già ottenuti nella prima prova. Ottimo anche l’esordio di Lanza in questo livello, così come la prova di Segatto. Cola e Gallo, seconde nella prima prova, non sono invece riuscite a dimostrare il loro effettivo valore macchiando le loro esibizioni con qualche errore di troppo. Sono atlete dotate di classe, eleganza e tecnica: caratteristiche che associate al costante lavoro in palestra, permetterà loro di ben figurare e risalire le classifiche fin dalle prossime gare”.