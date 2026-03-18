Nicole Orlando a “Innovation for Inclusion”: "Il vero record da battere non è quello sul cronometro, ma le barriere dell’esclusione"

Ieri, martedì 17 marzo, la campionessa di atletica biellese Nicole Orlando è stata ospite a Roma presso l’Ambasciata britannica in occasione dell’evento “Innovation for Inclusion”, dedicato ai temi dell’inclusione e dell’innovazione sociale. Con lei, tra gli ospiti, anche Cara Year Khan, x funzionaria politica della Casa Bianca e consulente senior per i diritti internazionali delle persone con disabilità presso il Dipartimento di Stato americano.

Nel corso del suo intervento, Orlando ha voluto sottolineare il valore profondo dello sport: "Per me non è solo competizione, ma libertà, autonomia e possibilità". L’atleta ha poi raccontato il significato della sua esperienza nella FISDIR, soffermandosi anche sul tema dell’esclusione dalle Paralimpiadi invernali.

"È vergognoso che in questa edizione non ci sia nemmeno un nostro rappresentante in gara – ha dichiarato – e non per mancanza di atleti. Continuiamo a rimanere invisibili. Dov’è la tanto proclamata inclusione?". Parole forti, che hanno acceso l’attenzione su una questione ancora aperta.

In chiusura, il messaggio più incisivo: "Il vero record da battere non è quello sul cronometro, ma le barriere dell’esclusione".