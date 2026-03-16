Costruiamo i geometri del futuro: ripartono gli incontri tra ANCE Biella e gli studenti del Gae Aulenti

È ripartito nei giorni scorsi all’Istituto Gae Aulenti di Biella il progetto “Costruiamo i geometri del futuro”, l’iniziativa promossa da ANCE Biella per avvicinare gli studenti del triennio al mondo delle costruzioni, raccontandone opportunità professionali, innovazione e responsabilità.

Il primo incontro si è svolto alla presenza del presidente di ANCE Biella, Andrea Bonifacio, che ha aperto i lavori con un intervento dedicato alle prospettive del settore edilizio e al ruolo dell’associazione nel sostenere lo sviluppo e la qualificazione della filiera delle costruzioni sul territorio. Un excursus che ha permesso agli studenti di comprendere come il comparto edile rappresenti oggi un ambito ricco di opportunità occupazionali, sempre più legate a competenze tecniche avanzate, sostenibilità e sicurezza.

A seguire sono intervenuti i tecnici dello SPRESAL, Savina Fariello e Giampiero Bondonno, che hanno proposto un momento di formazione e confronto dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema centrale nella cultura del cantiere contemporaneo. Attraverso immagini e casi reali, i tecnici hanno coinvolto i ragazzi in una riflessione concreta sui comportamenti corretti e sulle responsabilità che accompagnano ogni attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

L’incontro si è trasformato in un momento di dialogo diretto, con numerose domande e interventi da parte degli studenti, che hanno dimostrato curiosità e partecipazione, confermando l’importanza di iniziative capaci di collegare scuola e mondo del lavoro. Il progetto “Costruiamo i geometri del futuro” proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti formativi e testimonianze di professionisti del settore, con l’obiettivo di offrire agli studenti strumenti concreti per orientarsi nelle scelte future e conoscere da vicino una professione che continua a evolversi tra tecnologia, sostenibilità e responsabilità sociale.

Attraverso queste attività, ANCE Biella rinnova il proprio impegno nel dialogo con le nuove generazioni, convinta che investire nella formazione e nella cultura della sicurezza significhi contribuire alla crescita di un’edilizia sempre più qualificata e consapevole.