Candelo, il borgo di Babbo Natale è un “Evento di Qualità”: a Roma la consegna del premio FOTO

Il borgo di Babbo Natale, realizzato dalla Pro Loco di Candelo, è ufficialmente un “Evento di Qualità”. La consegna del riconoscimento è avvenuto all'Ergife Hotel, a Roma, nella giornata di domenica 15 marzo, nel corso della cerimonia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia che ha l'obiettivo di valorizzare le manifestazioni che custodiscono e promovuono le tradizioni e il patrimonio culturale delle regioni d'Italia.

Presenti oltre 800 persone da tutta la penisola, compresa la delegazione piemontese: 68 le Pro Loco premiate, tra cui Candelo, che con impegno, passione e spirito di servizio rappresentano l'autenticità delle comunità locali. “Questi attestati promossi dall'UNPLI premiano le sagre e gli appuntamenti che, nel corso degli anni, hanno saputo rappresentare l'identità specifica di ogni territorio – commenta il presidente della Pro Loco di Candelo Irene Viana, giunta nella capitale assieme al vice Alberto Pezzin e a Danila D'Alessandro, guida dell'UNPLI provinciale – Siamo onorati di aver raggiunto un simile traguardo ed essere stati insigniti di questo riconoscimento dal presidente nazionale dell'UNPLI Antonino La Spina”.

È stata anche l'occasione per confrontarsi con altre rappresentanze su temi di stretta attualità. “Un modo – sottolinea Viana – per fare rete e capire quali progettualità possono essere realizzate in ambito culturale, sociale e ambientale. Una menzione particolare è andata anche al ruolo sempre più imprescendibile dei volontari, vera spina dorsale di qualunque Pro Loco”. Ieri, invece, nella sala Koch del Senato della Repubblica, ha avuto luogo la consegna del marchio di “Evento di Qualità” ad opera del parlamentare Antonio De Poli, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al mondo delle Pro Loco.

Per il Biellese si tratta del primo riconoscimento in assoluto, come sottolineato dal presidente dell'UNPLI provinciale D'Alessandro: “Era dal 2019, anno di istituzione dei marchi di qualità, che attendevamo questo momento: è un risultato che inorgoglisce l'intera provincia. L'augurio è che sia la prima di una cospicua serie di riconoscimenti per gli eventi organizzati dalle nostre Pro Loco biellesi. Questo risultato premia l’impegno e la passione di tanti: i volontari, i direttivi ed i soci sostenitori della Pro Loco che insieme diventano i veri ambasciatori degli usi, delle tradizioni e della nostra cultura locale”.