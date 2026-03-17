Martedì 17 marzo, alle 16.30, la Biblioteca di Vigliano Biellese ospiterà l'incontro mensile dedicato espressamente alle famiglie con bambini da 3 ai 6 anni, con letture animate e con l'uso del "kamishibai".
Il teatrino kamishibai è una modalità di lettura di storie animate, i bambini e le bambine possono ascoltare e, contemporaneamente, vedere le tavole illustrate come se si stesse leggendo un libro. Il kamishibai nasce dalla cultura Giapponese nel XII secolo nei templi buddisti come metodo di narrazione per analfabeti. Ha raggiunto la sua massima popolarità tra gli anni 1920-1950 come forma di narrazione ambulante.
Di seguito, il calendario dei prossimi martedì in programma: 21 aprile, 19 maggio, 16 giugno.
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Circondario | 17 marzo 2026, 07:30
Vigliano, appuntamento in biblioteca con il teatrino kamishibai
Martedì 17 marzo, alle 16.30, la Biblioteca di Vigliano Biellese ospiterà l'incontro mensile dedicato espressamente alle famiglie con bambini da 3 ai 6 anni, con letture animate e con l'uso del "kamishibai".
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